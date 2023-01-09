أستاذ إعلام: المبادرة الرئاسية للتشجير مرتبطة بالتخطيط العمراني الشامل (فيديو)

قال الدكتور رضا عكاشة، أستاذ الإعلام، إن المبادرة الرئاسية للتشجير «زراعة 100 مليون شجرة» خطوة في غاية الروعة والأهمية، وهي مرتبطة بالتخطيط العمراني الشامل في مصر.

وأكد خلال حواره اليوم الاثنين على قناة صدى البلد، أن مذبحة الأشجار التي حدثت جاءت بسبب سوء التخطيط العمراني الذي أجبر بعض القطاعات على إزالة بعض الأشجار نتيجة إضافات جديدة في الطرق والكباري وغيرها، مشيرا إلى أهمية مبادرة 100 مليون شجرة في مواجهة التلوث البيئي بعد زيادة المخلفات في الهواء.

وأوضح أن هناك تخطيط واضح ومحدد مما يعود على المواطنين بالفوائد الصحية والبيئية والاستثمارية أيضا، منوها “أننا نتمنى أن تشمل المبادرة زراعة مجموعة من النباتات ذات الوظيفة، في الظهير الصحراوي الممتد على طول محافظات مصر”.

وكانت الحكومة أعلنت الانتهاء من زراعة 3 ملايين و173 ألف شجرة بالمحافظات، بتكلفة 200 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وما تمت زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي، وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة.