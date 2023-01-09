الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ إعلام: المبادرة الرئاسية للتشجير مرتبطة بالتخطيط العمراني الشامل (فيديو)

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية للتشجير

قال الدكتور رضا عكاشة، أستاذ الإعلام، إن المبادرة الرئاسية للتشجير «زراعة 100 مليون شجرة» خطوة في غاية الروعة والأهمية، وهي مرتبطة بالتخطيط العمراني الشامل في مصر.

وأكد خلال حواره اليوم الاثنين على قناة صدى البلد، أن مذبحة الأشجار التي حدثت جاءت بسبب سوء التخطيط العمراني الذي أجبر بعض القطاعات على إزالة بعض الأشجار نتيجة إضافات جديدة في الطرق والكباري وغيرها، مشيرا إلى أهمية مبادرة 100 مليون شجرة في مواجهة التلوث البيئي بعد زيادة المخلفات في الهواء.

وأوضح أن هناك تخطيط واضح ومحدد مما يعود على المواطنين بالفوائد الصحية والبيئية والاستثمارية أيضا، منوها “أننا نتمنى أن تشمل المبادرة زراعة مجموعة من النباتات ذات الوظيفة، في الظهير الصحراوي الممتد على طول محافظات مصر”.

 

وكانت الحكومة أعلنت الانتهاء من زراعة 3 ملايين و173 ألف شجرة بالمحافظات، بتكلفة 200 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وما تمت زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي، وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة.

 

زراعة 100 مليون شجرة المبادرة الرئاسية للتشجير مبادرة 100 مليون شجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: «ازرع» تهدف لتمكين صغار المزارعين

إعادة تشكيل مجلس إدارة العربية وبولفارا للغزل

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

«الزراعة»: طرح دواجن وبيض بأسعار مخفضة فى منافذ الوزارة

إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس