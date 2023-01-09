اليوم.. محاكمة صيدلى بتهمة ترويج محتوى إباحى

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة صيدلي بترويج محتوى إباحي.

وأحالت النيابة العامة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية جنسية على مواقع إباحية، وقيامه بتهديد طفلة صغيرة من العمر بنشر فيديوهات لعائلتها وأصدقائها إذا لم تتحدث معه عبر إحدى وسائل التواصل وهي عارية، ثم قيامه بتصويرها دون علمها وتهديده بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم ترسل له مقاطع فيديوهات عارية.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة استخدم المجني عليها الطفلة في إنشاء مقطع تصويري تظهر فيه عارية، وكانت وسيلته في ذلك التهديد المصحوب بطلب، إذ هددها بتركيب أجساد فتيات عاريات على صورها وأصدقائها وأهلها إن لم تستجب لطلبه بنزع ملابسها في اتصال يجمعهما عبر تقنية الفيديو.