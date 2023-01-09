الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة صيدلى بتهمة ترويج محتوى إباحى

حبس متهم
حبس متهم

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة صيدلي بترويج محتوى إباحي.

وأحالت النيابة العامة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية جنسية على مواقع إباحية، وقيامه بتهديد طفلة صغيرة من العمر بنشر فيديوهات لعائلتها وأصدقائها إذا لم تتحدث معه عبر إحدى وسائل التواصل وهي عارية، ثم قيامه بتصويرها دون علمها وتهديده بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم ترسل له مقاطع فيديوهات عارية.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة استخدم المجني عليها الطفلة في إنشاء مقطع تصويري تظهر فيه عارية، وكانت وسيلته في ذلك التهديد المصحوب بطلب، إذ هددها بتركيب أجساد فتيات عاريات على صورها وأصدقائها وأهلها إن لم تستجب لطلبه بنزع ملابسها في اتصال يجمعهما عبر تقنية الفيديو.

محكمة جنوب القاهرة متهم أولى جلسات اباحي محكمة الجنايات التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

الرئيس السيسى: كيانات التحالف الوطنى تقوم بعمل كبير على كل المستويات

البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية بمصر ستساعدها على تجاوز الأزمة العالمية

بعد عودتها بيوم.. زوج يقتل زوجته بـ«مكواه» فى المنوفية

متسابقة «الدوم».. مذيعة أمام الرئيس فى مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى

«الدستور» ينفرد بأول صور للسفينة «جلورى» أثناء قطرها بقناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس