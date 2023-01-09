تساقط أمطار غزيرة على المدن والقرى الساحلية بالبحيرة (صور)

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة منذ قليل سقوط أمطار غزيرة، وبالأخص مدن رشيد وإدكو وكفر الدوار وأبو حمص ودمنهور، ودفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالمعدات الثقيلة من أجل المساهمة في رفع آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ قليل.

كما قامت الوحدات المحلية بالدفع بالمعدات من أجل رفع آثار الأمطار من أمام جميع مدارس المحافظة وذلك نظرا لبدء الامتحانات العميلة صباح اليوم.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب تمركز المعدات وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها، وذلك بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة أمطار تبدأ متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحياناً من بعد فترة الظهيرة وخاصة على شمال ووسط المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

كما تم التنبيه على مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، واستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.