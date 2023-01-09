تقرير أمريكى: مصر ضمن أفضل 5 وجهات جذابة فى 2023

رشح تقرير أمريكي مصر ضمن أفضل 5 وجهات دولية مؤهلة لأن تكون مواقعا جذابا شهيرًا في عام 2023.

وأكدت مجلة "ديزيرت نيوز" الأمريكية، أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، بجوار أهرامات مصر العظيمة، في عام 2023 بعد طول انتظار، وسيستضيف المتحف "ما يقدر بنحو 100000 قطعة أثرية وعروض مذهلة مثل تمثال رمسيس الثاني البالغ وزنه 83 طنًا والذي يبلغ عمره 3200 عام.

وأضاف أنه ليس هناك وقت مثل الوقت الحاضر لرؤية واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وأن أفضل وقت للزيارة شهري بين أبريل وأكتوبر

ودعت المجلة السائحين لزيارة مقاصد مصر السياحية لاكتشاف والاستمتاع بما يمتلكه من مقومات سياحية متنوعة بجانب أهرامات الجيزة التي يشتهر بها على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن السائح سوف يدهشه ما يقدمه المقصد السياحي المصرى لزائريه من أنشطة وأماكن سياحية متنوعة وجاذبة.

وقالت المجلة في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، إن “مصر دولة رائعة وفريدة من نوعها لها تاريخ غني وثقافة تستحق الاستكشاف، وبها العديد من المعالم السياحية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، فضلا عن أن شواطئها تضاهي أعظم شواطئ العالم”.

وأوضح أنه بجانب مواقعها السياحية المناسبة لقضاء العطلات الصيفية، فإن مصر لديها تاريخ غني يجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأشخاص، داعيا محبي السفر حول العالم لزيارة أرض الفراعنة والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة.

واستطردت: "مصر لديها تاريخ رائع يستحق الاستكشاف، ومعالم أثرية ساحرة استحوذت على إعجاب السياح في جميع أنحاء العالم لآلاف السنين. بغض النظر عن مدى اهتمامك بالتاريخ، ستندهش من الروايات والحكايات التي ستسمعها وتتعرف عليها خلال جولتك في مصر".

وبينت أن غالبية السياح الذين يزورون مصر غالبا ما يكونون أكثر اهتماما بتاريخ مصر القديم الذي يعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد، مضيفة إن مصر مليئة بالمعالم الأثرية التي تبرز عظمة تاريخها وعلى رأسها أهرامات الجيزة ومقبرة الملك توت عنخ آمون.