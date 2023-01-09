الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس رجل أعمال لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى فى الدقهلية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

قرر رئيس نيابة طلخا تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية حبس "أحمد.م.ال"، 73عاما رجل أعمال وصاحب إحدى المدارس الخاصة بنطاق مركز طلخا 4 أيام على ذمة التحقيقات مع طلب تحريات الإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا لإتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي وضبط بحوزته كميات كبيرة من العملات الأجنبية وطرحها في السوق السوداء بالمخالفة لقرارات البنك المركزي.


كانت نيابة مركز طلخا استمعت لأقوال رجل الأعمال صاحب توكيل سيارات نقل ثقيل ومالك احدى المدارس الخاصة بعد تمكن قوة من ضباط الإدارة العامة المباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من النقد الأجنبي لتعامله بها خارج المصارف والطرق الشرعية.


وكان اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الاموال العامة بمنطقة شرق الدلتا  بضبط المدعو " أحمد. ع. م. ال"73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات اجنبية متنوعة " 133.395 يورو و1620 روبل روسي و 150 زلوتي بولندي، 13400  جنية مصري، لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء ومخالفته أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة طلخا رئيس نيابه طلخا جنوب المنصوره حبس المحامي العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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حبس رجل أعمال لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى فى الدقهلية

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