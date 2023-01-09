الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية تعلن تنفيذ «ضربة انتقامية» ردا على هجوم ماكييفكا

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات الروسية نفذت ضربة انتقامية وقضت على أكثر من 600 عسكري أوكراني، ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار روسية في ماكييفا قبل أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع في إفادة صحفية الأحد، إن منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانيية في مدينة كراماتورسك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجمع رقم 47.

وأضافت الوزارة أنه "نتيجة لهجوم صاروخي (روسي) مكثف على نقاط تمركز مؤقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل 89 جنديا روسيا جراء الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات كييف لموقع تجمع مؤقت لجنود روس قرب مدينة ماكييفكا في دونيتسك ليلة رأس السنة.

وأوضحت الوزارة أن استخدام الجنود الروس للهواتف المحمولة، رغم حظر ذلك عليهم، كشف لقوات كييف موقعهم.

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وائل لطفي

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