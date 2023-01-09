سليم سحاب: ندمت على عدم التواصل مع محمد عبدالوهاب والتعامل معه

عبر المايسترو سليم سحاب، عن ندمه لعدم تواصله خلال سنواته الأولى في مصر مع الموسيقار محمد عبدالوهاب.

حبي لمحمد عبدالوهاب بدأ وأنا جنين ببطن أمي

وقال خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، "حبي لمحمد عبدالوهاب، بدأ وأنا جنين في بطن أمي لأنها كانت تحب صوته، والعلم أثبت أن هذا يؤثر على الطفل"، مشيرًا إلى أن غلطته الكبرى عندما جاء لمصر وخلال الثلاث سنوات الأولى لم يرد أن يثقل على محمد عبدالوهاب، رغم أنه طلب منه أن يعتبر بيته هو الثاني له وأن يعتبره الأب الروحي له، ولكنه حرصًا على هذا العملاق التاريخي لم يرد أن يستغل علاقته معه.

وتابع أنه بعد وفاة محمد عبدالوهاب، أرملته أخبرته بأنه كان يريد أن يوزع له أغنية ووقتها أعطته أغنية دينية تحمل اسم "يا عاشق نور جمال النبي"، وقام بتوزيعها، معربًا عن ندمه لعدم استغلال هذه السنوات لأنه كان هناك أشياء كثيرة يريد معرفتها عنه لأن أغنية "قيس و ليلى"، إلى الآن موزعها غير معروف، وهي مسمع أوبرالي.