برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بصعوبة ويعزز صدارته للدورى الإسبانى

فاز فريق برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2022-2023.

وافتتح الفرنسي عثمان ديمبلي التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله جافي.

لاعبو أتلتيكو مدريد اعترضوا على احتساب الهدف وطالبوا بإلغائه بسبب دفع جافي لـ رينيلدو، لكن الحكم رفض طلبهم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكاد بيدري أن يسجل ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 24، عندما مرر خيمينيز الكرة له بشكل خاطئ، لكنه فشل في تسديد الكرة أمام أوبلاك.

وفي الدقيقة 33، أرسل يانيك كاراسكو كرة عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها خيمينيز برأسه، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى برشلونة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو أتلتيكو مدريد محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، لكن التهديد الأخطر جاء من برشلونة، حيث سجل البديل فيران توريس هدفًا في الدقيقة 73، تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 92، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد وفيران توريس مهاجم برشلونة.

وفي الدقيقة 94، مرر أنخيل كوريا الكرة من الجهة اليسرى إلى زميله جريزمان، والذي سددها بدوره لكن رونالد أرواخو أبعد تسديدته من على خط المرمى، محافظًا على انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 41 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 27 نقطة في المركز الخامس

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - بيدري - أنسو فاتي

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد الذي أعلنه الأرجنتيني دييجو سيميوني لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني كلا من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - خوسيه خيمينيز - رينيلدو ماندافا

خط الوسط: ماركوس يورينتي - كوكي - بابلو باريوس - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - أنطوان جريزمان.