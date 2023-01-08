يوسف الحسيني عن حديقة الحيوان: «لو محصلش تطوير قلبي هيقف»

تحدث الإعلامي يوسف الحسيني، عن حديقة الحيوان، مؤكدًا أن من المستحيل التفريط في ذكرياتنا التي ارتبطنا بها طوال حياتنا، مضيفًا: «مش هنقدر نفرط في حديقة الحيوانات».



وأضاف الحسيني خلال تقديم برنامج «التاسعة» المُذاع على القناة المصرية الأولى، الأحد: «أنا لا أستطيع التفريط في حديقة الحيوانات».



وتابع: «الدولة قالت سنطور حديقة الحيوان، وأول ما الدولة قالت هذا الكلام بدأت بعض المواقع الإلكترونية قالت إنتوا هتعملوا إيه هو ده وقته».

الحسيني: حديقة الحيوان ملك وزارة الزراعة

واستكمل: «لو لم يحدث تطويرًا في حديقة الحيوان أنا وناس كثيرة قلبنا سيقف، لو شجرة باظت في حديقة الحيوانات هيحصلنا حاجة، لو جزيرة الشاي الشهيرة حصلها حاجة هيحصلنا حاجة».



وأردف: «لو الدولة مطورتش حديقة الحيوانات الناس ستقول لقد تركتموها حتى طالتها يد الإهمال، طب نعمل إيه؟»، مشيرًا إلى أن حديقة الحيوان أصبحت تريند بعض الحديث عن تطويرها، ليأتي بيان الحكومة بأن حديقتي الحيوان والأورمان ملك وزارة الزراعة وتحت ولايتها.