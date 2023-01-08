حزب الرئيس البرازيلي: ما يقوم به مناصرو بولسونارو جريمة ضد الديمقراطية

قال حزب الرئيس البرازيلي، اليوم الأحد، أن ما يقوم به مناصرو بولسونارو جريمة ضد الديمقراطية، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل.

ومن جانبه، دعا وزير العدل السابق في حكومة بولسونارو الأمن باستعادة النظام في برازيليا، بعدما اقتحم أنصار بولسانارو القصر الرئاسي ومبنى الكونجرس.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، أن مناصرون للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يقتحمون مبنى الكونجرس.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أدى لولا دا سيلفا اليمين كرئيس جديد للبرازيل - وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها أعلى منصب في البلاد، وتجمعت حشود من الناس في العاصمة، برازيليا، لحضور مراسم التنصيب.

وكان السياسي اليساري المخضرم، المعروف على نطاق واسع باسم لولا، قد قاد البلاد خلال الفترة بين 2003 و2010، وألحق الهزيمة بجايير بولسونارو في انتخابات أكتوبر الماضي.

وفي خطابه الأول، تعهد لولا بإعادة بناء بلد يعاني من "خراب رهيب".

واستنكر سياسات سلفه، جايير بولسونارو، الذي سافر إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة لتجنب مراسم التسليم.