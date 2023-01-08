الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حزب الرئيس البرازيلي: ما يقوم به مناصرو بولسونارو جريمة ضد الديمقراطية

مناصرو بولسونارو
مناصرو بولسونارو

قال حزب الرئيس البرازيلي، اليوم الأحد، أن ما يقوم به مناصرو بولسونارو جريمة ضد الديمقراطية، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل.  

ومن جانبه، دعا وزير العدل السابق في حكومة بولسونارو الأمن باستعادة النظام في برازيليا، بعدما اقتحم أنصار بولسانارو القصر الرئاسي ومبنى الكونجرس.  

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، أن مناصرون للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يقتحمون مبنى الكونجرس. 

وخلال الأيام القليلة الماضية، أدى لولا دا سيلفا اليمين كرئيس جديد للبرازيل - وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها أعلى منصب في البلاد، وتجمعت حشود من الناس في العاصمة، برازيليا، لحضور مراسم التنصيب.

وكان السياسي اليساري المخضرم، المعروف على نطاق واسع باسم لولا، قد قاد البلاد خلال الفترة بين 2003 و2010، وألحق الهزيمة بجايير بولسونارو في انتخابات أكتوبر الماضي.

وفي خطابه الأول، تعهد لولا بإعادة بناء بلد يعاني من "خراب رهيب".

واستنكر سياسات سلفه، جايير بولسونارو، الذي سافر إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة لتجنب مراسم التسليم.

حزب الرئيس البرازيلي مناصرو بولسانارو جريمة الديمقراطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

تفاصيل تصادم فندقين عائمين على متنهما 231 سائحا في نيل الأقصر

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

تفاصيل حركة تنقلات مفاجئة بمديرية أمن الجيزة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لأجنبية الجنسية حاولت تهريب كوكايين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس