الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة (فيديو)

أمطار
أمطار

شهدت العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، بعد توقعات بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.

وانتشرت سيارات شفط المياه في الميادين والطرق لسحب مياه الأمطار، ورفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض على البحر المتوسط يتسببان في حالة من التقلبات الجوية بدأت من الساعات الأولى من الصباح بتساقط الأمطار المتوسطة للصغيرة على سواحلنا الغربية.


 

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