مجلس الشباب المصرى: الرئيس السيسى حريص على تحقيق التنمية الشاملة فى مصر

أكد محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة سوهاج، دليل على حرص الرئيس السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر، لافتا أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطويرا شاملا على كافة المستويات.

وأضاف سيف، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية وضعت محافظات الصعيد على رأس أولوياتها لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، بما يجعل المحافظات أكثر جذباً للمستثمرين وتوفير فرص عمل لأبنائه لتقليل الهجرة الداخلية وتحقيق تنمية متكاملة في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطن.

وأشار مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري، إلى أن التطوير الذي تشهده محافظات الجمهورية بشكل عام والصعيد بشكل خاص تعد بمثابة نقلة نوعية في ملف التنمية المتكاملة بصعيد مصر، والتي تؤدي إلى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير جميع الخدمات للمواطنين في الصعيد.

وأوضح محمد سيف، أن هذه المشروعات أصبح لها مردود على الأرض بشكل كبيرونتائج ملموسة، سواء من خلال توفير فرص عمل أو تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة بهذه المحافظات ودعم أبنائها.

يذكر أن مؤسسة مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمناء، انضمت إلى التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بحضور الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وبمشاركة أعضاء مجلس أمناء مجلس الشباب المصري.