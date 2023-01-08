أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام رحيل جواو فيليكس عن الفريق

أغلق إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الباب أمام رحيل لاعب الفريق، المهاجم البرتغالي جواو فيليكس.

وربطت تقارير صحفية، جواو فيليكس بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، بسبب تدهور العلاقة مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق.

وانتقل جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 130 مليون يورو.

وقال إنريكي سيريزو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبرتيفو" الإسبانية: "وجهة جواو فيليكس؟ ما لم أقل خلاف ذلك ، فإن وجهته ما زالت هي أتلتيكو مدريد".

وأضاف: "إنه لاعب أتليتكو ​​مدريد ولديه عقد طويل، على حد علمي ، لم يأت أحد لشرائه".

وزاد:"لا يوجد شيء مستحيل في الحياة، إنه لاعب أتليتكو، الشيء الطبيعي هو أنه يبقى مع الفريق".

وعن مستقبل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، قال سيريزو:""سيميوني مدرب رائع ، إنه مثالي لأتلتيكو مدريد. سنبقى معه هنا حتى يقرر خلاف ذلك".

ويواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.



كما تحدث سيريزو عن المباراة التي ستجمع فريقه الليلة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، قائلًا: ما أريد قوله هو أنه في هذه المرحلة من الليجا ، ليس الأمر مهمًا جدًا، إنها مباراة مهمة، لكن ليس كثيرًا، ليست مختلفة عن المباريات الأخرى".

وأردف: "قبل سنوات قليلة، كانت أهم المباريات هي أتلتيكو برشلونة ، حيث يمكنك مشاهدة أفضل اللاعبين وأفضل الأهداف وأفضل المباريات، أنا من أولئك الذين يفضلون اللعب بشكل سيئ والفوز".

وأكمل قائلًا: "برشلونة لديه فريق رائع ، إنه دائمًا مخيف، فريق شاب جدًا، قادر جدًا، إنه أحد المرشحين للفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، برشلونة قام بعمل رائع، لقد أخذوا الأموال من حيث يمكنهم".