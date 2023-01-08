الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مسن سقط أسفل عجلات القطار فى كفر الشيخ

القطار
القطار

لقي مسن مصرعه لسقوطه أسفل عجلات القطار المتجه من بيلا إلى كفر الشيخ بمحطة الكراكات، وجار اتخاذ الإجراءات من قبل شرطة لنقل الجثة وانتظام حركة سير القطارات بالخط.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بسقوط مسن أسفل عجلات القطار المتجه من بيلا إلى كفر الشيخ بمحطة الكراكات، وهرعت سيارة الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي وفاة محمد سيد أحمد محمد، 71 سنة، مقيم بقرية المناوفة، التابعة لمركز الحامول، وتم اتخاذ الإجراءات لانتظام حركة سير القطارات بالخط.

مسن مصرع قطار كفر الشيخ بلاغا

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