الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

16 إمامًا وعضو هيئة تدريس يتصدرون برنامج «التحفيظ عن بُعد»

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

انطلقت مع مطلع هذا العام 2023 - من خلال برنامج "التحفيظ عن بُعد" - أول 16 حلقة تحفيظ عن بُعد لـ 16 إمامًا وعضو هيئة تدريس وواعظة ومحفظة، وبلغ عدد الملتحقين الراغبين في حفظ القرآن الكريم بهذه المجموعة (430) طالبًا حتى تاريخه، وجارِ تنسيق عمل مزيد من المجموعات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، والحرص على تعلم أحكام التجويد وحسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده.

 وجاءت أسماء المحفظين على النحو التالي:

1. - محمد حسن عبد العظيم حسن - القاهرة - إمام وخطيب.

2. - مصطفى محمد مصطفى عبد الله - كفر الشيخ - إمام وخطيب.

3. - محمود نصر الدين محمد - الإسكندرية - إمام وخطيب.

4. - رأفت عبد الستار سيد - الغربية - عضو هيئة تدريس.

5. - حازم سامي الدسوقي متولي - الدقهلية - إمام وخطيب.

6. - حمادة محمد خطاب - البحيرة - عضو هيئة تدريس.

7. - علاء رجب محمد إبراهيم - الشرقية - إمام وخطيب.

8. - أحمد دسوقي مكي - القاهرة - إمام وخطيب.

9. - أحمد عبد الباقي علي - المنوفية - إمام وخطيب.

10. - عاشور أحمد سعيد - الأقصر - إمام وخطيب.

11. - سليمان محمد محمود أحمد - الجيزة - إمام وخطيب.

12. - محمد عبد المنعم عبد الدايم - الإسكندرية - إمام وخطيب.

13. - وفاء سامي علي شعبان - الفيوم - محفظة معتمدة.

14. - طه شعراوي توفيق - المنيا - إمام وخطيب.

15. - محمد محمد محمود شعلان - الشرقية - إمام وخطيب.

16. - أماني علي محمد - القاهرة - واعظة معتمدة.

جدير بالذكر أن كل من يحفظ القرآن الكريم ويختمه من خلال هذه الحلقات، ستتاح له فرصة الاختبار المركزي بديوان عام الوزارة لمن يرغب في الحصول على إجازة من شيخه الذي قام بالحفظ على يديه.

حفظ القران العناية بالقرآن الكريم قاف وواعظة ومحفظة القرآن الكريم وأهله حسن قراءة القرآن الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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