الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محمود عصمت: تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات وحسن إدارتها وتعظيم العائد منها

المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت

شهد اللقاء الذي ضم اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والوفد المرافق له، بحث عدد من القضايا والمشروعات، ومراجعة موقف بعض الأصول التابعة للوزارة في نطاق المحافظة بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل لاستغلالها وتعظيم العائد منها وحسن إدارتها، والنظر في إقامة بعض المشروعات عليها في ظل وجود عدد من طلبات وعروض للشراكة من قبل القطاع الخاص.      

قال المهندس محمود عصمت إن هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات عديدة بهدف حصر الأصول التابعة للوزارة وحسن إدارتها بما يضمن تحقيق أقصى عائد ممكن منها، مشيرا إلى أن زيارة اليوم إلى شركة جنوب الوادي في توشكى تستهدف مراجعة موقف الشركة وخطة أعمالها خلال المرحلة المقبلة وتفقد الأراضى التابعة لها، في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف التوسع في استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية بما يؤدى إلى علاج الفجوة الاستيرادية.
وكان قد استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة.

تم خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.

‎وأكد المهندس محمود عصمت على العلاقات الوثيقة بين مصر والهند وعمق التعاون المشترك بينهما، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، خاصة في ظل وجود عدد من نماذج التعاون والشراكة القائمة بين شركات قطاع الأعمال وشركات هندية.

‎واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة في الشركات التابعة للوزارة، وحرص الوزارة وانفتاحها على التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

‎وأشار الوزير إلى الدراسات التي تمت على مدار الشهور الماضية بشأن إقامة عدد من المشروعات الصناعية بهدف توطين التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

‎من جانبه، أعرب أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة عن اهتمام الجانب الهندي بتعزيز التعاون المشترك وزيادة استثماراته في مصر التي تعد أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الأفريقية، مشيرا إلى تطلع العديد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة من التعاون مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

الاستراتيجي أشرف عطية محافظ أسوان التابع الأم الاقتصادية الامثل الإكتفاء الذاتي الاقتصادي الاقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

غرفة الحبوب: استمرار توريد المكرونة للتموين لطرحها بتخفيض 25%

على أنغام والده.. تشييع جثمان وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير

شركات البترول تبدأ تنفيذ ضوابط زيادة البدلات بعد قرار الوزير

القبض على شاب تعدى على مُسن بسلاح أبيض في حلوان

«التخطيط»: تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ مستقبلك» في 9 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس