محمود عصمت: تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات وحسن إدارتها وتعظيم العائد منها

شهد اللقاء الذي ضم اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والوفد المرافق له، بحث عدد من القضايا والمشروعات، ومراجعة موقف بعض الأصول التابعة للوزارة في نطاق المحافظة بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل لاستغلالها وتعظيم العائد منها وحسن إدارتها، والنظر في إقامة بعض المشروعات عليها في ظل وجود عدد من طلبات وعروض للشراكة من قبل القطاع الخاص.

قال المهندس محمود عصمت إن هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات عديدة بهدف حصر الأصول التابعة للوزارة وحسن إدارتها بما يضمن تحقيق أقصى عائد ممكن منها، مشيرا إلى أن زيارة اليوم إلى شركة جنوب الوادي في توشكى تستهدف مراجعة موقف الشركة وخطة أعمالها خلال المرحلة المقبلة وتفقد الأراضى التابعة لها، في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف التوسع في استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية بما يؤدى إلى علاج الفجوة الاستيرادية.

وكان قد استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة.

تم خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.

‎وأكد المهندس محمود عصمت على العلاقات الوثيقة بين مصر والهند وعمق التعاون المشترك بينهما، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، خاصة في ظل وجود عدد من نماذج التعاون والشراكة القائمة بين شركات قطاع الأعمال وشركات هندية.

‎واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة في الشركات التابعة للوزارة، وحرص الوزارة وانفتاحها على التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

‎وأشار الوزير إلى الدراسات التي تمت على مدار الشهور الماضية بشأن إقامة عدد من المشروعات الصناعية بهدف توطين التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

‎من جانبه، أعرب أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة عن اهتمام الجانب الهندي بتعزيز التعاون المشترك وزيادة استثماراته في مصر التي تعد أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الأفريقية، مشيرا إلى تطلع العديد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة من التعاون مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام.