تقرير: زين الدين زيدان يدخل دائرة المرشحين لتدريب منتخب أمريكا

دخل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، دائرة المرشحين لتدريب أحد المنتخبات بعد مونديال قطر.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن زيدان مرشح لتدريب منتخب أمريكا الذي يقترب من إقالة مدرب جريج برهالتر.

وأضاف التقرير، أن زيدان حتى الآن تلقى العديد من الترشيحات لتدريب منتخبات البرتغال، إسبانيا وآخرها أمريكا.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى حلم زين الدين زيدان بتدريب منتخب فرنسا خلفًا لنظيره ومواطنه ديشامب، بعد انتهاء عقد الأخير، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

وانتهى حلم زيدان أمس، بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، عن تجديد عقد مدرب الفريق ديديه ديشامب لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأكد الاتحاد تجديد عقد ديشامب وصيف بطل العالم بعقد حتى عام 2026.

وكان ديشامب خسر نهائي مونديال قطر الشهر الماضي لحساب الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3.

يذكر أن ديشامب الذي تولى تدريب المنتخب الفرنسي منذ 2012، يحظى بدعم من رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريه الذي يرغب في بقاء ديشامب، كما شجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ديشان بعد انتهاء مباراة نهائي المونديال على مواصلة عمله.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن المنتخب الفرنسي أصبح قوة دائمة في الكرة العالمية منذ تولي نجم خط الوسط السابق مهمة تدريبه، حيث وصل المنتخب إلى نهائي بطولتي كأس العالم 2022 و2018، فضلًا عن وصوله إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية عام 2016.

رئيس الاتحاد الفرنسي ينفي تواصله مع زيدان لتدريب منتخب فرنسا

وأضاف: «ما يُقال غير صحيح، لم أتواصل مع زين الدين زيدان، عندما تكون محظوظًا بما يكفي لامتلاك ديدييه ديشامب لا تطرق الباب المجاور طالما كان في مكانه».

واختتم نويل لو جرانت تصريحاته، مشددًا: «لأكون صادقًا أتمنى بقاء ديدييه في منصبه. مَن أفضل منه؟ الرئيس حاليًا هو مَنْ يتحدث وليس الصديق».

ونجح ديشامب في قيادة منتخب فرنسا نحو التتويج بلقب كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، كذلك توّج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021، بينما خسر نهائي أمام أوروبا "يورو 2016" أمام البرتغال.