الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تزوج والدتها عرفيا».. تفاصيل القبض على قاتل «طفلة المنوفية» بعد وصلة تعذيب

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث الباجور بالمنوفية بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، من القبض على المتهم بقتل طفلة بعد وصلة ضرب وتعذيب بسلك كهربائي لها وزوجته التي تزوجته عرفيا.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، بوصول بلاغ من المستشفى العام بوصول بمصرع طفلة مقيمة إحدى قرى المركز، وهناك شبهة جنائية في الواقعة، وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس مباحث المركز، لتحقيق في الواقعة وبيان سبب الوفاة.

وأوضحت التحقيقات الأولية في القضية التي أثارت سخطًا وجدلًا واسعا بين أهالي محافظة المنوفية، أن المتهم س، م، ا 24 عام، بدون عمل، ومقيم مدينة الباجور تزوج عرفيًا من آ، ج، أ مقيمة إحدى قرى المركز، وكانت تترد عليه بمنزله، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لضربها وضرب ابنتها س، ر، ر 3 سنوات بسلك كهربائي.

ونقلت السيدة المعتدى عليها ابنتها للمستشفى نظرًا لتدهور حالتها ولكنها توفيت، حيث تبين إصابتها بكدمات عديدة، وعلى الفور قامت إدارة المستشفى بإبلاغ مركز الشرطة التابع لمدينة الباجور لشكهم في وجود شبهة جنائية في الحادث، وبالانتقال والفحص ومناقشة السيدة وتضييق الخناق عليها اعترفت بالواقعة واتهمت زوجها العرفي بالقيام بذلك وهروبه بعد الواقعة. 

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