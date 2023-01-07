الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد إصابته بمرض التصلب المتعدد.. عمرو محمد علي يكشف تفاصيل حالته

عمرو محمد علي
عمرو محمد علي

كشف الفنان عمرو محمد علي، والذي اشتهر بدور "شقشق" في مسلسل "أرابيسك"، تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بمرض التصلب المتعدد والذي تسبب في غيابه عن الفن منذ عام 2006.

وفد من نقابة المهن التمثيلية لزيارته

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه بخير ويطمئن كل محبيه على صحته وأنه زاره وفد من نقابة المهن التمثيلية ومنهم الفنان أحمد سلامة، وعصام حجي، للإطمئنان على حالته الصحية".

وأضاف: "محتاج ستر ربنا واحتاج للعلاج وإن ربنا يشفيني ويتمم علاجي على خير، و الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين مهتم بي ولا أعرف كيف أشكره".

عمرو محمد علي

وتابع: "من 2006 وأعاني من مرض التهاب الأعصاب وهو صعب العلاج منه، وربنا يسهل إن شاء الله وأتمنى الشفاء والعلاج والعودة للجمهور والعمل مرة أخرى.

وأردف: "وربنا يقدر الناس اللي بتحبني إنها تساعدني لأن مرض التصلب المتعدد صعب ومكلف جدًا، وعلى مدار 17 سنة قاعد مكاني مش بتحرك لأن العلاج اللي باخده غير كافي، ونفسي حد يهتم بعلاجي كاملًا".

 

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