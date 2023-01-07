السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية تناقش مع الشركاء الأوروبيين العقوبات الغربية ضد روسيا

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم السبت، أن ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والشركاء في أوروبا سيناقشون الأسبوع المقبل العقوبات الغربية ضد روسيا.

وقالت المالية الأمريكية فى بيان صحفي، سيزور مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية بن هاريس، كل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا بداية من غدا الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، حيث سيلتقي بالمسؤولين المحليين.

فيما ستكون مساعدة رئيس وزارة المالية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرج، في بروكسل في الفترة من بداية من غدا الأحد للقاء زملائها من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

كما يعتزم هاريس وروزنبرج مناقشة التنسيق مع الحلفاء بشأن العقوبات ضد روسيا، والجهود المستمرة الرامية إلى حرمان موسكو من الدخل الذي تحتاجه لتمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك إضافة خطوات لمزيد من تعطيل سلاسل التوريد العسكرية الروسية.

كما يخطط هاريس وروزنبرج لمناقشة سياسة الحد من أسعار موارد الطاقة الروسية مع زملائهم الأوروبيين.

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أمريكا توسع نطاق عقوبات ضد روسيا لتشمل 10 كيانات بحرية

وفى ديسمبر الماضى، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على عشرة كيانات بحرية روسية، لتحميل مؤسسة الدفاع الروسية تكاليف باهظة ردًا على الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في بيان صحفى نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكتروني- "التزام واشنطن بفرض المزيد من العواقب الوخيمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعمي الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضاف أنه فى أعقاب العمليات البحرية الروسية ضد الموانئ الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي توفر الغذاء والحبوب التي تشتد الحاجة إليها، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على كيانات بحرية روسية وفقًا للأمر التنفيذي رقم 14024.

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال مصممة على استخدام جميع التدابير المناسبة لردع الهجمات الروسية على أوكرانيا- سواء كانت تلك الهجمات من الجو أو البر أو البحر.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكى بأن إجراءات المساءلة تؤكد رسالة بسيطة مفادها بأنه يجب على الكرملين إنهاء حملته الوحشية ضد أوكرانيا، على حد تعبيره.

الخزانة الامريكية المالية الأمريكية اوروبا العقوبات الغربية روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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