السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون» تعلن تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام «باتريوت»

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت لورا كوبر نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، اليوم السبت، أن بلادها ستبدأ في يناير الحالي تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات “باتريوت”.

وأكدت كوبر فى تصريحات صحفية اليوم، أن عملية التدريب ستستمر عدة أشهر، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي.

وقالت المسؤولة الأمريكية: "في وقت لاحق من هذا الشهر، سنبدأ بالاستعدادات المتعلقة بمنظومات باتريوت التدريب سيبدأ هذا الشهر، لكن لا يمكنني تحديد مواعيد نهائية محددة لإنجاز عملية التدريب سيستغرق الأمر عدة أشهر".

ولفتت كوبر إلى أن التدريب على استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز باتريوت عملية طويلة نسبيًا ولا يمكن إنجازها بسرعة.

يجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أعلن فى وقت سابق بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.

txt

مستشار أمريكى: على كييف تقبل الحقيقة بأن نظام باتريوت لن ينقذها من الهزيمة

الدفاع الامريكي روسيا أوكرانيا منظومات باتريوت منظومات الدفاع الجوي وزير الخارجية الأوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

الأتربى: 31 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 25% ببنك مصر (خاص)

رئيس بنك مصر يكشف حقيقة طرح شهادات بفائدة أكبر من 25% مستقبلًا

التحفظ على سائق لودر دهس طفل فى بولاق الدكرور

تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي يكشف لـ«الدستور» سيناريوهات فوز «مكارثي» برئاسة النواب

خبراء يضعون «روشتة» لضبط ميزانية الأسرة المصرية: «لا للكماليات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟