«البنتاجون» تعلن تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام «باتريوت»

أعلنت لورا كوبر نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، اليوم السبت، أن بلادها ستبدأ في يناير الحالي تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات “باتريوت”.

وأكدت كوبر فى تصريحات صحفية اليوم، أن عملية التدريب ستستمر عدة أشهر، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي.

وقالت المسؤولة الأمريكية: "في وقت لاحق من هذا الشهر، سنبدأ بالاستعدادات المتعلقة بمنظومات باتريوت التدريب سيبدأ هذا الشهر، لكن لا يمكنني تحديد مواعيد نهائية محددة لإنجاز عملية التدريب سيستغرق الأمر عدة أشهر".

ولفتت كوبر إلى أن التدريب على استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز باتريوت عملية طويلة نسبيًا ولا يمكن إنجازها بسرعة.

يجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أعلن فى وقت سابق بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.