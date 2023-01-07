السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رمضان عبدالمعز يكشف عن أصعب يوم مر على رسول الله (فيديو)

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن النبي عليه السلام مر عليه أيامًا صعبة مثله مثل باقي الأنبياء من قبله.

أصعب الأيام في حياة رسول الله

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن من أصعب الأيام في حياة رسول الله، كان يوم غزوة "أحد" وكذلك يوم "الطائف"، كما أخبر النبي عليه السلام السيدة عائشة، مشيرًا إلى أن عبدالله بن مسعود قال: "ما رأيت رسول الله بكى بكاء قط أشد من بكائه على عمه حمزة"، والذي استشهد يوم أحد.

وأكد أن الله أنزل قرآن طيب به خاطر المؤمنين بعد غزوة أحد في سورة "آل عمران"، مؤكدًا أن الرسول عليه السلام في عز حزنه قال: "استووا حتى أثني على ربي وأشكره"، مؤكدًا أن هذا من قوة العقيدة.

رمضان عبدالمعز أصعب رسول الله غزوة أحد حياة

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