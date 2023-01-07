«منها تراجم الكتاب المقدس».. إطلالة على الأدب المسيحي في عيد الميلاد المجيد

يقصد بالأدب المسيحي، ذلك المصطلح الذي يدل علي المواضيع والتقاليد الأدبية المسيحية، وكانت المسيحية ذات تأثير علي الأدب من ألفي سنة . وفي القلب من الأدب المسيحي الكتاب المقدس والذي يعد أكثر الكتب قراءة في العالم.

وقد أثرت نصوص الكتاب المقدس ومواعظ السيد المسيح، خاصة موعظة الجبل، أثرا هاما في الأدب المسيحي، وقد ترجم الكتاب المقدس إلي معظم لغات العالم.

وينقسم الأدب المسيحي إلي قسمين هما: الأدب الديني ويتجلي في تراجم الكتاب المقدس والتي شكلت ركائز الأدب المسيحي ويعد كتاب "الاعترافات" القديس أوغسطنيوس، زول سيرة ذاتية مكتوبة في الأدب الغربي، وقد أثرت كتابات القديس أوغسطنيوس ــ ومن بينها المدينة الفاضلة ــ تأثيرا عميقا في الثقافة الغربية.

ومن ملامح الأدب المسيحي أيضا كتابات الفيلسوف “توما الأكويني”، أحد أهم المؤثرين في المذهب اللاهوت الطبيعي، ومن أبرز المفكرين والفلاسفة فيه: جان جاك روسو، إسحاق نيوتن، باسكال، فريدريك هيجل وغيرهم.

ــ الأدب غير الديني المسيحي

أما الأدب غير الديني المسيحي، فهو الأدب الذي تأثر بروح وقيم المسيحية، مثل الشعر الملحمي في ملحمة “الكوميديا الإلهية” لــ دانتي أليجيري، والتي احتوت علي فلسفة ومفاهيم مسيحية كاثوليكية. وأيضا حكايات “كانتربري” لــ جيفري تشوسر، والــ “ديكاميرون” للشاعر الإيطالي جيوفاني بوكاتشيو.

أما في العصور الأحدث فقد استلهم ويليام شكسبير في عدد من مسرحياته القيم المسيحية، ومواطنه الروائي تشارلز ديكنز، والذي كتب “أنشودة عيد الميلاد” وهي إحدي سلسلة حكايات عيد الميلاد، والتي حملت معاني دينية.

كما تأثر الروائي الفرنسي فيكتور هوجو بالمثل والقيم المسيحية في كتاباته. أما ألكسندر توماس، فقد تأثر برحلات الحجيج، ولم يقتصر الأمر علي هؤلاء الكتاب، وإنما ظهر أيضا في كتابات السير آرثر كونان دويل، أجاثا كريستي، دوستوفيسكي خاصة في ملحمته “ الأخوة الأعداء”، و"الجريمة والعقاب".

كما يذهب عدد من مؤرخي الأدب والنقاد، إلي أن “الحكايات الخرافية”، و"أدب الأطفال"، كتبت بروح تزثرت بالقيم والمثل المسيحية، كحكايات “الأخوين جريم”، ولويس كارول، وهانز كريستيان أندرسون، وأساطير الملك آرثر والكأس المقدس.

كما تظهر في الثقافة العباسية الشعبية، العديد من الشخصيات المسيحية الفلكولورية الأسطورية في مجموعة متنوعة من القصص الشعبية والأشعار، كشخصيات السمسار القبطي، والخطاط السرياني وغيرها في حكايات ألف ليلة وليلة.