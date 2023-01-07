السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجازات فى عهد الرئيس.. تطوير الطريق الملاحى القاهرة– أسوان

تطوير الطريق الملاحي
تطوير الطريق الملاحي القاهرة أسوان

شهدت مصر في سنواتها الثماني الماضية إنجازات كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد في العام 2014، حيث استهدف الرئيس كل القطاعات لتنميته وتحقيق رؤية مصر 2030، والتي كان أبرز محاورها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري، والخدمات المقدمة لهم.

وكان الطريق الملاحي القاهرة- أسوان واحدًا من المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية عام 2021، وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية؛ فإنه عبارة عن طريق ملاحي نهري يمتد من قناطر الدلتا حتى أسوان ووادي حلفا بطول حوالي 1310 كم.

ويهدف المشروع إلى تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل بإجراء أعمال الرفع المساحي الدوري وإزالة الاختناقات الملاحية وتصنيع 500 شمندورة وتزويد الطريق بالشمندورات، وذلك في الأماكن الحرجة فقط، بهدف إرشاد الوحدات النهرية للأماكن العميقة التي يمكن السير فيها بأمان في نهر النيل، ولتفادي الجزر وأماكن الإطماءات مع إجراء الدراسات اللازمة المتخصصة.

وذكر موقع رئاسة الجمهورية أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 200 مليون جنيه.

الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية رؤية مصر 2030 الرئيس

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