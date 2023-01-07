ضبط 1.379 طن أعلاف حيوانية مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 2 قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (1.379طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (3) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (251.750 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (1.930 طن "مكرونة - سكر") ، وكذا ضبط (292) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (3.100 طن دقيق أبيض "عينى" – 10طن أسمدة زراعية "عينى" - 10 طن أسمنت –1227 عبوة سجائر).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.