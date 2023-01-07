محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت ، بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط، يرافقه اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط خلال كلمته، على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين نسيج الشعب المصري بمسلميه وأقباطه والتي أرسى ركائزها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. لافتًا إلى ما حققته المحافظة من إنجازات في الجمهورية الجديدة بفضل القيادة الحكيمة وتضافر جهود أبناء المحافظة.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على إلي أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.

وفي نفس السياق، قدم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت ، التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر كنيسة مار جرجس بمركز الداخلة ، ورافقه مجموعة من قيادات التعليم ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء وكان بإستقبال الزيارة القس مرقس شفيق كاهن الكنيسة بالداخلة.



وخلال حوار مشترك أكد وكيل التعليم بالمحافظة على روح المحبة والود والوحدة الوطنية التي تربطنا جميعا كمصريين بشتى المناسبات القومية والوطنية والدينية مما له أبلغ الأثر في توطيد مشاعر الألفة والمحبة والسلام والتسامح بين أبناء الوطن الواحد وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء.

داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا جميع المناسبات السعيدة بالخير واليمن والبركات وأن يديم على مصر أمنها واستقرارها .

فيما أعرب كاهن الكنيسة القس مرقس عن بالغ امتنانه وتقديره لما لمسه اليوم من توطيد أواصر الود والمحبة بين الجميع تحت مظلة حب الوطن والعمل دائما لرفعته