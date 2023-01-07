«تضامن الشرقية» توزع 750 كيلو على الأكثر احتياجًا بكنيسة الملاك ميخائيل

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ‏ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتُسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ودفع ‏عجلة البناء والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وثمن المحافظ دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريكًا أساسيًا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وفي السياق، أكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان واحتفالًا بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم قامت الجمعية بتوزيع 750 كجم لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الإخوة المسيحيين وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل بمنشأة يوسف بكفر ‏صقر وكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر وكنيسة مريم العذراء بأبوكبير.

وعبَّر الإخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم، مقدمين الشكر للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لمساندتهم للفئات الأكثر احتياجًا وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

وفى سياق متصل، أعلنت جمعية الأورمان عن إطلاق حملة "ستر ودفا" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية في محافظة الشرقية لمجابهة فصل الشتاء.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.