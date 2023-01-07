السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

4 مواسم ونصف مقابل 23 مليون جنيه ولاعبين.. الأهلى ينهى صفقة مروان عطية رسميًا

مروان عطية
مروان عطية

نجح مسئولو الأهلي في الحصول على توقيع مروان عطية، لاعب الاتحاد السكندري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد المفاوضات التي دارت على مدار الساعات الأخيرة.

وكشف مصدر عن أن رغبة مروان عطية الأخيرة حسمت الصفقة لصالح القلعة الحمراء بعد دخول الزمالك وبيراميدز في المفاوضات لخطف اللاعب في الميركاتو الجاري.

وأضاف المصدر أن الصفقة كلفت خزينة النادي الأهلي 23 مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين للاتحاد السكندري بين 4 لاعبين، عرضهم الفريق الأحمر على زعيم الثغر في انتظار إتمام إدارة الاتحاد اتفاقها مع اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي رفضت الدخول في مزايدة على الصفقة بعد تأكيدات إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، خاصة بعد إعلان الأخير عن وصول 3 عروض لمروان عطية من الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأوضح المصدر أن الصفقة ستعلن خلال ساعات بشكل رسمي بعدما حسمت رغبة اللاعب اختياره للأهلي عن الزمالك وبيراميدز.

وحاول الزمالك التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأرسل عرضا رسميا، وفقا لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد، ولكن النادي أصر على بقاء مروان عطية ورفض رحيله عن الفريق.

يذكر أن مروان عطية، صاحب الـ24 عاما، يشارك مع الفريق الأول للاتحاد السكندري منذ عام 2019 بعد تصعيده من قطاع الناشئين، وشارك مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات وسجل هدفا واحدا.

وبشكل عام شارك مع الاتحاد في 94 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع 6 أهداف.

وسبق لمروان عطية الانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وأعلن الأهلي خلال الساعات الماضية عن التعاقد مع الثنائي محمد الضاوي كريستو، قادما من النجم الساحلي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وخالد عبدالفتاح، ظهير سموحة، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع نية الشراء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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