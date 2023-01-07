معهد الفلك: العام الجارى يشهد 4 كسوفات وخسوفات شمسية وقمرية لن ترى فى مصر

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، عن أن العام الحالي 2023 سيشهد حدوث 4 كسوفات وخسوفات شمسية وقمرية لن ترى في مصر.

وقال القاضي، إن أول كسوف للشمس في 2023 سيحدث في 20 أبريل، وهو نوع نادر من الكسوف يسمى (الهجين/ المختلط) ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1444، ويستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات و25 دقيقة تقريبا.

وأوضح أن خسوف القمر الأول للعام الحالي سيحدث يوم الجمعة 5 مايو، وهو خسوف (شبه ظلي)، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و18 دقيقة تقريبا، ويصعب رؤيته في مصر.

وأشار إلى أن الكسوف الثاني للشمس لعام 2023 سيحدث في 14 أكتوبر الموافق 29 ربيع الأول للعام الهجري القادم 1445، وهو من النوع الحلقي، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام 1445.

ولفت إلى أن خسوف القمر الثاني والأخير لعام 2023 سيحدث في 28 أكتوبر الموافق 13 ربيع الآخر للعام الهجري القادم 1445، وهو من النوع الجزئي ويتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الآخر 1445.

وأكد رئيس معهد الفلك أن كسوف الشمس لا يحدث إلا إذا كان القمر محاقا، فيما يقع خسوف القمر بأنواعه عندما يكون القمر بدرا، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وعن ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر، قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد، إن كسوف الشمس هو وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وأن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.

وأضاف أن كسوف الشمس (سواء كليا أو جزئيا أو حلقيا) لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض (ليسقط ظل القمر على الأرض)، وخسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر (ليسقط ظل الأرض على القمر).

وأوضح أنه بناء على ذلك فإن كسوف الشمس وخسوف القمر تكون الفترة بينهما دائما حوالي أسبوعين، وهي الفترة التي تفصل بين المحاق والبدر.