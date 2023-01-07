اليوم.. انطلاق العرض المسرحى «تقدر» ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسى

ينطلق اليوم أول عروض العرض المسرحي "تقدر" بدار الأوبرا، والذي يأتي ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وبالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإحياء المسرح المدرسي.

تفاصيل العرض المسرحى تقدر



ومن المقرر أن يستمر العرض على مدار يومي السبت والأحد 7 و8 يناير، ويضم العرض مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم يسرا، وكارول سماحة، وأكرم حسني، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأسماء أبواليزيد، ومحمد الشرنوبي، وأحمد الرافعي، وفريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف السيناريست مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة.

ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.



ويشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وتم تدريب الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر من أجل صقل مواهبهم في التمثيل، وتدريبهم على مخارج الألفاظ المختلفة، وعلى أداء المعارك الحربية التي سيتضمنها العرض.

يعتبر العرض المسرحي "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

ومن المقرر أن يتم عرض العرض المسرحي "تقدر" على إحدى القنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة، وذلك عقب الانتهاء من عرضه على المسرح الكبير بدار الأوبرا.