رسالة من جو بايدن إلى كيفن مكارثى بعد انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكى

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، ودعاه إلى "الحكم بشكل مسئول ولصالح الأمريكيين".

وقال الرئيس بايدن، في بيان اليوم السبت: "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي"، مضيفًا: "حان وقت الحكم بشكل مسئول".

فشل مستمر لاختيار رئيس النواب الأمريكي

وفشل مجلس النواب الأمريكي بعد 14 جولة اقتراع من انتخاب رئيس له، ليتم الإعلان عن تأجيل التصويت مرارًا حتى تمت الموافقة على تولي مكارثي رئاسة المجلس.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، على عدم قدرة الحزب الجمهوري على انتخاب رئيس لمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي.

ووصف الرئيس الأمريكى الأمر بأنه عار على بلاده، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستى".

وقال بايدن: "هذه ليست مشكلتي، هذا عار علينا، والعالم يراقب ما يحدث في الكونجرس".