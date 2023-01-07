السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رسالة من جو بايدن إلى كيفن مكارثى بعد انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكى

جو بايدن
جو بايدن

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، ودعاه إلى "الحكم بشكل مسئول ولصالح الأمريكيين".
وقال الرئيس بايدن، في بيان اليوم السبت: "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي"، مضيفًا: "حان وقت الحكم بشكل مسئول".

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الكونجرس الأمريكى يغرق فى الفوضى بعد فشله مرة جديدة فى انتخاب رئيس له

فشل مستمر لاختيار رئيس النواب الأمريكي

وفشل مجلس النواب الأمريكي بعد 14 جولة اقتراع من انتخاب رئيس له، ليتم الإعلان عن تأجيل التصويت مرارًا حتى تمت الموافقة على تولي مكارثي رئاسة المجلس.

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تفاصيل صفقة الزعيم الجمهورى كيفن مكارثى للفوز برئاسة الكونجرس؟

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، على عدم قدرة الحزب الجمهوري على انتخاب رئيس لمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي.

ووصف الرئيس الأمريكى الأمر بأنه عار على بلاده، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستى".

وقال بايدن: "هذه ليست مشكلتي، هذا عار علينا، والعالم يراقب ما يحدث في الكونجرس".

بايدن مكارثي كيفن مكارثي النواب الجمهوريين الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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رسالة من جو بايدن إلى كيفن مكارثى بعد انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكى

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