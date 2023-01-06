تفاصيل صفقة الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي للفوز برئاسة الكونجرس؟

بدأت ملامح صفقة يمكن أن تجعل الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي، يفوز برئاسة مجلس النواب تظهر بعد ثلاثة أيام شاقة و11 صوتا فاشلا في مشهد سياسي لم نشهده الولايات المتحدة منذ قرن، حيت سادت حالة من الفوضي بين الجمهوريين وكشفت من جديد هشاشة الديمقراطية الأمريكية.

ووفقا لصحيفة «أسوشيتد برس الأمريكية»، فإن الكونجرس سينعقد اليوم الجمعة، حيث يحاول الجمهوريون انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد - هذه المرة، على خلفية الذكرى الثانية لهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وكان الهجوم المميت مشهدًا لا يمكن تصوره من الفوضى التي هزت البلاد عندما حاولت حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب في ذلك الوقت منع الكونغرس من التصديق على هزيمة الجمهوريين في انتخابات عام 2020.



لم يقدم مكارثي أي وعود بإجراء تصويت نهائي من شأنه أن يضمن له مطرقة المتحدث، ولكن ظهرت لمحات من صفقة مع بعض اليمين المتطرف على الأقل الذين رفضوا دعمه.

وقال مكارثي في وقت متأخر من يوم الخميس: "لقد أحرزنا بعض التقدم الجاري"، متجاهلًا الأسئلة حول العملية الطويلة الفوضوية. "ليست الطريقة التي تبدأ بها، إنها الطريقة التي تنتهي بها."

الاتفاق الذي قدمه مكارثي للمعارضين من كتلة الحرية المحافظة وآخرين تتمحور حول تغييرات القواعد التي كانوا يسعون إليها منذ شهور، وستقلص هذه التغييرات من سلطة مكتب المتحدث وتعطي المشرعين العاديين نفوذاً أكبر في صياغة التشريعات وإقرارها.

حتى لو كان مكارثي قادراً على تأمين الأصوات التي يحتاجها، فإنه سيظهر كمتحدث ضعيف، بعد أن تخلى عن بعض الصلاحيات وتركه باستمرار تحت تهديد التصويت من قبل منتقديه، لكن من المحتمل أيضًا أن يتشجع باعتباره أحد الناجين من واحدة من أكثر المعارك الوحشية للمطرقة في تاريخ الولايات المتحدة.

ويكمن جوهر الصفقة الناشئة في إعادة قانون مجلس النواب الذي من شأنه أن يسمح لمشرع واحد بتقديم اقتراح بـ "إخلاء الكرسي"، والدعوة بشكل أساسي إلى التصويت لعزل رئيس مجلس النواب، كان مكارثي قد قاوم السماح بذلك، لأنه تم عقده على رأس رئيس المتحدث الجمهوري السابق جون بوينر، مما طارده للتقاعد المبكر.

وبدا رئيس تجمع الحرية في الغرفة، سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، والذي كان قائدًا في جهود ترامب لتحدي خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الديموقراطي جو بايدن ، متقبلاً للحزمة المقترحة، وغرد بمقولة من رونالد ريغان، "ثق ولكن تحقق.

وتشمل المكاسب الأخرى للمعاقين أحكامًا في الصفقة المقترحة لتوسيع عدد المقاعد المتاحة في لجنة قواعد مجلس النواب، وتفويض 72 ساعة لمشاريع القوانين التي سيتم نشرها قبل التصويت ، وللتعهد بمحاولة تعديل دستوري من شأنه أن يفرض قيودًا فيدرالية على عدد الفترات التي يمكن أن يخدمها الشخص في مجلسي النواب والشيوخ.

لئلا تتفوق الآمال على الواقع، قال الرافض المحافظ رالف نورمان من ساوث كارولينا: "هذه الجولة الأولى".



ويمكن أن يكون التوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة التي تركت مجلس النواب غير قادر على العمل بشكل كامل. لم يؤدي الأعضاء القسم ولا يمكن أن يحدث أي عمل آخر تقريبًا. ورد في مذكرة أرسلها المسؤول الإداري بمجلس النواب مساء الخميس أن اللجان "يجب أن تنفذ المسؤوليات الدستورية الأساسية فقط". لا يمكن معالجة كشوف المرتبات إذا كان المنزل لا يعمل بحلول 13 يناير.

وبعد أسبوع طويل من الأصوات الفاشلة ، كانت حصيلة يوم الخميس قاتمة: فقد مكارثي الجولات السابعة والثامنة ثم التاريخية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من التصويت ، متجاوزًا الرقم الذي كان عليه قبل 100 عام في المعركة الأخيرة لاختيار المتحدث.

خرج الجمهوري من ولاية كاليفورنيا من الغرفة وسخر من هذه اللحظة: "على ما يبدو ، أحب أن أصنع التاريخ".

بدت مشاعر الملل واليأس والانزعاج واضحة بشكل متزايد.

وأدلى أحد منتقدي مكارثي ، النائب مات غايتس من فلوريدا ، بأصواته لترامب - في إشارة رمزية لكنها واضحة على الانقسامات الواسعة حول مستقبل الحزب الجمهوري . ثم ذهب أبعد من ذلك ، متحركًا اليوم من الاحتجاج إلى العبث في ترشيحه رسميًا للرئيس السابق ليكون رئيس مجلس النواب في الاقتراع الحادي عشر. حصل ترامب على صوت واحد ، من غايتس ، مما أثار الضحك.

وقال الديمقراطيون إن الوقت قد حان للجدية. قال الديموقراطي جو نجوز من كولورادو، الذي رشح زعيم حزبه ، حكيم جيفريز ، رئيساً لمجلس النواب: "إن مجلس النواب المقدس هذا يحتاج إلى زعيم".

ما بدأ كحداثة سياسية، وهي المرة الأولى منذ عام 1923 لم يفز مرشح بالمطرقة في التصويت الأول، تحول إلى نزاع مرير مع الحزب الجمهوري وتعميق الأزمة المحتملة.

فاز الزعيم الديمقراطي جيفريز من نيويورك بأكبر عدد من الأصوات في كل بطاقة اقتراع لكنه ظل أيضًا أقل من الأغلبية. ركض مكارثي في المركز الثاني ولم يكتسب أي أرضية.

ازداد الضغط مع مرور كل يوم على مكارثي ليجد بطريقة ما الأصوات التي يحتاجها أو يتنحى. قال الرؤساء الجمهوريون القادمون للجان الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات في مجلس النواب إن الأمن القومي في خطر.

وكتب الجمهوريون مايكل ماكول ومايك روجرز ومايك تيرنر في بيان مشترك: "إدارة بايدن تسير بلا رقابة ولا يوجد إشراف على البيت الأبيض".

لكن منتقدي مكارثي من الجناح الأيمن بقيادة كتلة الحرية والمتحالفين مع ترامب ، بدوا أكثر جرأة - على الرغم من أن الرئيس السابق دعم مكارثي علنًا.

وطرح معاقل الحزب الجمهوري مرارًا وتكرارًا اسم النائب بايرون دونالدز من فلوريدا ، مما يضمن استمرار حالة الجمود التي حملت بشكل متزايد التيارات الخفية للعرق والسياسة، كما تقدموا بالجمهوري كيفين هيرن من أوكلاهوما ، وقسموا أصوات الاحتجاج.

يُنظر إلى دونالدز، وهو أسود ، على أنه زعيم حزبي ناشئ ونقطة مقابلة للحزب الجمهوري للزعيم الديمقراطي ، جيفريز ، وهو أول زعيم أسود لحزب سياسي كبير في الكونجرس الأمريكي ويسير بنفسه ليصبح رئيسًا في يوم من الأيام.

واستمرت بطاقات الاقتراع في إنتاج نفس النتيجة تقريبًا ، ولا يزال 20 من المحافظين الرافضين يرفضون دعم مكارثي ويتركونه بعيدًا عن 218 مطلوبًا عادةً للفوز بالمطرقة.

وفي الواقع، رأى مكارثي أن دعمه يتراجع إلى 201 ، حيث تحول أحد زملائه الجمهوريين إلى التصويت ببساطة "الحاضر" ، وبعد ذلك إلى 200. بأغلبية 222 مقعدًا فقط من الحزب الجمهوري ، لم يكن قادرًا على توفير الأصوات.

وأشارت البداية غير المنظمة للكونغرس الجديد إلى الصعوبات التي تواجه الجمهوريين الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب ، مثلما واجه بعض المتحدثين الجمهوريين السابقين ، بما في ذلك بونر ، صعوبة في قيادة الجناح الأيمن المتمرد. والنتيجة: إغلاق حكومي ومواجهة وتقاعد مبكر لبوينر.

وبدأت أطول معركة من أجل المطرقة في أواخر عام 1855 واستمرت لمدة شهرين ، مع 133 بطاقة اقتراع ، خلال المناقشات حول العبودية في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية.

