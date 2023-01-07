السبت 07 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 216 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة في الغربية

ارشيفية
ارشيفية

صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية، 216 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة «رنجة» ما بين غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، تنسيقا مع الجهات المعنية وتم رصد 216 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمي ودواجن وأسماك مدخنة «رنجة» مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

ضبط 216كيلو لحوم ودواجن واسماك مدخنة رنجة غير صالحه بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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