السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد ومكان جنازة وعزاء وديع جورج وسوف

وديع جورج وسوف
وديع جورج وسوف

غيب الموت، أمس الجمعة، وديع نجل المطرب الكبير جورج وسوف، إثر وعكة صحية استدعت إدخاله المستشفى الذي ظل فيه حتى وافته المنية.

وفاة وديع جورج وسوف

وتعرض، خلال الساعات الماضية، جورج وسوف لنوبة عصبية غير عادية أفقدته القدرة على التنفس، ويتواجد في قسم الطوارئ لتلقي العلاجات المناسبة لاستعادة وعيه وحالته الطبيعية. 

ونقل المطرب جورج وسوف إلى أحد المستشفيات بعد وفاة ابنه وديع، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء نزيف حاد من مضاعفات عملية "تصغير المعدة" التى أجراها مؤخرًا.

وكشفت أسرة الفنان جورج وسوف، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وقالت الأسرة، في بيانها: "وديع جورج وسوف المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأحد ٨ يناير في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الأشرفية ثم ينتقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار الياس، كفرون ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة". 

وتابع البيان: "لكم من بعده طول البقاء تقبل التعازي يوم السبت ٧ يناير في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الأشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الأحد ٨ الجاري بعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس، كفرون حتى الساعة السابعة مساءً ويومي الإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ الجاري في صالون كنيسة مار الياس، كفرون ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء، ويوم السبت ١٤ يناير في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار) نقولا)، الأشرفية ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة السادسة مساء".  

واختتم البيان: "الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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