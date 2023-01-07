سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 7 يناير 2023

مع بداية الساعات الأولى المبكرة في صباح اليوم شغل بال المسافرين إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير 2023في البنوك المصرية

تنشر جريدة “الدستور” في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-1-2023 مقابل سعر الجنيه المصري، ببداية العطلة الأسبوعية في القطاع المصرفي المصري بمصر.

أسعار الريال السعودي اليوم السبت

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في البنك الأهلي المصري: 7.19 جنيه للشراء، 7.21 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 7.19 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 7.23 جنيه للشراء، 7.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 7.09 جنيه للشراء، 7.18 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 7.23 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 7.20 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 7.19 جنيه للشراء، 7.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 7.19 جنيه للشراء، 7.21 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم السبت 7 يناير في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في بنك بلوم مصر: 7.22 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في بنك قناة السويس



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 7.19 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.00 جنيهات للشراء، 7.26 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم السبت 7 يناير في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 7.16 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم السبت 7 يناير في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 7.16 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.