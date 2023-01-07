السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 7 يناير 2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع بداية الساعات الأولى المبكرة في صباح اليوم شغل بال المسافرين إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير 2023في البنوك المصرية

تنشر جريدة “الدستور” في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-1-2023 مقابل سعر الجنيه المصري، ببداية العطلة الأسبوعية في القطاع المصرفي المصري بمصر.

 

أسعار الريال السعودي اليوم السبت 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير  في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في البنك الأهلي المصري: 7.19 جنيه للشراء، 7.21 للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 7.19 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 7.23 جنيه للشراء، 7.26 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 7.09 جنيه للشراء، 7.18 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 7.23 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

 

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 7.20 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 7.19 جنيه للشراء، 7.23 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 7.19 جنيه للشراء، 7.21 للبيع.

 

سعر العملة السعودية  اليوم السبت 7 يناير في بنك بلوم مصر
سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في بنك بلوم مصر: 7.22 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في بنك قناة السويس
 

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سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 7.19 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يناير في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.00 جنيهات للشراء، 7.26 للبيع.

 

سعر العملة السعودية اليوم السبت 7 يناير في بنك المشرق
سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 7.16 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

 

سعر العملة السعودية اليوم السبت 7 يناير في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 7.16 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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