الرئيس السيسى لـ«الأقباط»: نحن واحد ولا يوجد من يقدر على تفرقتنا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد قائلاً: "كل سنة وإنتم طيبين جميعاً، عيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً، ويارب تكون سنة خير وسلام على مصر وكل العالم، واتمنى أن يكون عام سلام ومحبة علينا"

وقال خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: “العيد مناسبة سعيدة وجميلة علينا جميعاً كمصريين”.

وتابع الرئيس السيسي قائلاً: "أوجه كل التقدير والاحترام لقداسة البابا تواضروس، أنتم لا تعرفون مدى المحبة والتقدير الذي أمتلكه للبابا، وفي كل مرة أستمع إلى حديث لقداسة البابا تواضروس، وهناك كتاب صدر عنه أجد فيه أقواله حكمة".

وأضاف: "أشيد بكلمة البابا عن الأديان أن جميعها تتوافق، وعلينا أن نؤصل المحبة في نفوسنا ولأولادنا أيضًا، ومحتاجين نؤكد بكل مناسبة إننا واحد".

ووصل الرئيس السيسي- قبل قليل- إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله البابا تواضروس الثاني، بصحبته الأساقفة المشاركون له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.