الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الرئيس السيسى لـ«الأقباط»: نحن واحد ولا يوجد من يقدر على تفرقتنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد قائلاً: "كل سنة وإنتم طيبين جميعاً، عيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً، ويارب تكون سنة خير وسلام على مصر وكل العالم، واتمنى أن يكون عام سلام ومحبة علينا"

 وقال خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: “العيد مناسبة سعيدة وجميلة علينا جميعاً كمصريين”.

وتابع الرئيس السيسي قائلاً: "أوجه كل التقدير والاحترام لقداسة البابا تواضروس، أنتم لا تعرفون مدى المحبة والتقدير الذي أمتلكه للبابا، وفي كل مرة أستمع إلى حديث لقداسة البابا تواضروس، وهناك كتاب صدر عنه أجد فيه أقواله حكمة".

وأضاف: "أشيد بكلمة البابا عن الأديان أن جميعها تتوافق، وعلينا أن نؤصل المحبة في نفوسنا ولأولادنا أيضًا، ومحتاجين نؤكد بكل مناسبة إننا واحد".

ووصل الرئيس السيسي- قبل قليل- إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله البابا تواضروس الثاني، بصحبته الأساقفة المشاركون له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد سعيد عليكم عيد الميلاد المجيد قداسة البابا تواضروس مدى المحبة لعيد مناسبة سعيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

بث مباشر.. الاحتفال الرسمى لقداس عيد الميلاد المجيد

بعد حديث الرئيس السيسي عنه.. قراءة في أسرار كتاب البابا تواضروس

قبطية تقبل الرئيس السيسى فى احتفال عيد الميلاد المجيد

استقبال حافل بالزغاريد والهتافات للرئيس السيسى فى قداس عيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسى يصافح الأقباط بقداس عيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشارك فى احتفالية عيد الميلاد المجيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة

طال الأطفال والكبار.. كيف أثر التضخم على إسرائيل؟

ارتفاع أسعار الغذاء والمياه والكهرباء: 2023 عام «باهظ الثمن» فى إسرائيل