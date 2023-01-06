الرئيس السيسى يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لتهنئة البابا بالعيد

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر كاتدرائية، «ميلاد المسيح»، لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح، قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الأساقفة المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الجمعة السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة.



وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير، ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.