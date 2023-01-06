عقود زواج وطلاق وأخبار كاذبة.. تفاصيل إحالة مُدعى المأذونية «ياسر قريش» للمحاكمة

أمر المستشار النائب العام بنسخ صورة من أوراق إحالة المتهم ياسر قريش، للمحاكمة الجنائية لاستكمال التحقيقات مع المأذون الشرعي المتهم في القضية.

ويواجه “القريش” تهم التدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا - على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.