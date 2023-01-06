الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنجاز 90% من شكاوى مبادرة « صوتك مسموع» بالإسكندرية خلال 2022

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أبرز أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنيين وآخر مستجدات منظومة الشكاوى الحكومية ومبادرة «صوتك مسموع» بالمحافظة خلال عام 2022، في إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة وجود آلية مستمرة للتواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم، والاستجابة السريعة لحلها.

وتلقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تقريرًا عن أبرز أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنيين، وكذلك أهم مستجدات منظومة الشكاوى الحكومية ومبادرة «صوتك مسموع» على مستوى المحافظة خلال عام 2022.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق معدل إنجاز أفضل.

ومن جهتها، أوضحت داليا المالكي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة أنه خلال عام 2022 جاءت الشكاوى التي تم استقبالها والتعامل الفوري معها ومتابعة حلها مع الجهات المعنية كالتالي، فيما يخص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تم التعامل مع 22147 ألف شكوى خلال عام 2022 ليصل إجمالي الشكاوى التي تم التعامل معها منذ تفعيل المنظومة بالمحافظة  إلى أكثر من 88021 ألف، وذلك بنسبة الانجاز بلغت 99٪.

وفيما يخص مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية فقد تم التعامل مع 1808 شكوى بنسبة انجاز 92٪، بالإضافة إلى التعامل مع 860 شكوى على الواتساب بنسبة انجاز 90٪

وأشارت إلى أنه تلقى شكاوى المواطنين أول بأول على منظمومة الشكاوى الحكومية من خلال:
-  الخط الساخن:16528 كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الموقع الالكتروني:
https://www.shakwa.eg
كما يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم الواتس أب: 01212013337.

وكانت قد أعلنت الإسكندرية أمس، أن إنجاز الشكاوى المقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بنسبة 100 % لمؤشر الأداء، ودعم غرفة العمليات بأجهزة الحاسـب الآلي والتدريب على برنامج المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، وتدريب العاملين بالإدارة العامة للازمات والكوارث علي كيفية إعداد الخطط والسيناريوهات المحلية لمواجهة المخاطر مثل (السيول والأمطار الغزيرة – الزلازل، وغيرها).

الإسكندرية صوتك مسموع منظومة الشكاوى الحكومية 22147 ألف شكوى شكاوى المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

سبب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة فى مصر (خاص)

زيارات تفقدية وافتتاح مشروعات.. حصاد مجلس الوزراء خلال أسبوع

سعر الجنيه الذهب اليوم

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالعياط

الأمم المتحدة: 300 سجين سياسى بين 7 آلاف معتقل منحتهم بورما عفوًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

أعلى معدل منذ 2008.. «غلاء المعيشة» يضرب إسرائيل بعد رفع أسعار الفائدة

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع