الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«منظمة التحرير الفلسطينية» تُشيد بموقف الإمارات في مجلس الأمن

حسين الشيخ
حسين الشيخ

أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم الجمعة، بموقف الإمارات في مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة طارئة لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى.

وشهدت جلسة مجلس الأمن خلال جلسة له مساء الخميس، إجماعا على إدانة اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى.

وقال حسين الشيخ في تصريحات له: "نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تمثيلها للمجموعة العربية في جلسة مجلس الأمن، التي أدانت الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى، بناءا على طلب فلسطين والأردن، والشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة على وقفتها الصادقة".

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أعضاء مجلس الأمن يشددون على الحفاظ على الوضع القائم للأقصى

الخارجية الفلسطينية تثمن موقف الدول الأعضاء فى مجلس الأمن

وفى وقت سابق من اليوم، رحبت الخارجية الفلسطينية، بمواقف الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي والتي أكدت بوضوح رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتي عبرت عن رفضها للإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وأكدت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على اطلاق عملية سلام حقيقية تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

كما ثمنت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الإجماع الدولي الذي ظهر في الجلسة على رفض اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للأقصى واعتبرته تحريضيا واستفزازيا يندرج في إطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القاتم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال واجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات بن غفير واتباعه، وعدم تغيير الستاتيسكو للمقدسات المسيحية والاسلامية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

أمين سر منظمة التحرير حركة فتح الإمارات مجلس الأمن الإحتلال الإسرائيلي

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وائل لطفي

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