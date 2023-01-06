«من أبيدوس للإدارية.. عاصمة مصر».. تفاصيل العدد الجديد من مجلة الهلال

صدر العدد الجديد من مجلة الهلال عن دار الهلال تحت عنوان «من أبيدوس للإدارية.. عاصمة مصر» برئاسة تحرير خالد ناجح.

العدد الجديد

والعدد كله يدور حول العاصمة الإدارية الجديدة وأيضًا العواصم المصرية عبر التاريخ، منذ الحضارة المصرية القديمة وطيبة العاصمة وانتهاءً بالعاصمة الإدارية أحدث العواصم المصرية.

جاء مقال رئيس التحرير خالد ناجح تحت عنوان " بأيدي البنائين المصريين وبفكر قيادة حكيمة.. نهضة عمرانية تعيد لمصر بهاءها"، بينما جاء مقال وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم تحت عنوان " العاصمة من منف وحتى الإدارية الجديدة .. القاهرة.. الحياة والتسامح"، بينما جاء مقال الدكتور بهي الدين مرسي تحت عنوان "في القاموس السياسي والجغرافي والعمراني .. ضوابط تأسيس العاصمة".

العدد الجديد

العدد الجديد جاء في 210 صفحة من القطع المتوسط وفي 34 مقالا لكبار الكتاب والمفكرين والمتخصصين حول العواصم المصرية منذ فجر التاريخ المصري مرورًا بكل الحقب الزمنية وتأثير العواصم عليها.

عواصم مصر

العديد ملئ بالمعلومات حول العواصم من طيبة لإهناسيا لمنف للإسكندرية وتل العمارنة وسايس وسمنود والفسطاط وغيرها من العواصم المصرية عبر التاريخ والتي ضمها العدد، كما أن التسلسل الذي جمعت ورتبت به المقالات جعل العدد دسما ملئ بالصور التي تحكي تدرج العواصم للقاهرة التاريخية والخديوية وغيرها.

في الأخير فإن العدد الجديد عبارة عن وثيقة تاريخية تحتوي على كل المعرفة الممكنة عن العواصم المصرية عبر الأزمنة كما أنه يحتفي بمنجز العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كانت تحتاج لقرار شجاع وصارم فكان الرئيس السيسي الذي منح إشارة البدء فراحت الأرض تمهد والمباني تعلو لتعلن عن إنجاز عظيم سطره المصريون بأيديهم وبقيادة تتابع كل صغيرة وكبيرة ليصبح الحلم بمصر المتحرة الجميلة واقعًا حقيقيًا يعيشه المصريون بل فئاتهم، حسبما ذكر خالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال".