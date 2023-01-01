استشارى عمرانى: العاصمة الإدارية أفضل مدينة فى الشرق الأوسط

كشف الدكتور سعيد حسانين، استشارى التخطيط العمراني، عن الفارق بين المدن الذكية والتقليدية.

قال حسانين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن الدولة تبنى المدن الجديدة لتوطين المواطن المصرى فى مكان وبيئة صالحة مختلفة عن بيئة العشوائيات والتدهور العمرانى ونقص الخدمات وكفاءة المرافق الموجودة، مؤكدا أننا نبحث عن مكان لتحسين جودة للحياة.

وأضاف أن المدن الجديدة تحاول أن تمنع الزحف على الأراضى الزراعية والتى تآكل منها 2 مليون فدان من أجود الأراضى، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أفضل مدينة بالشرق الأوسط وتنافس أحدث مدن العالم.