الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 118 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتبين التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي، مدير الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 118 ألف و659 رأساً بواقع (105 ألاف و599 من الأبقار+ 12 ألف و192 من الجاموس+ 868 من الأغنام  والماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 19 نوفمبر الماضي وحتى 4 يناير الجاري"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

الحمى القلاعية والوادي المتصدع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدات البيطرية الوادي المتصدع بني سويف ثروة الحيوانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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