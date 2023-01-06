الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خالد عبدالفتاح يظهر في تدريبات الأهلي بعد الإعلان عن استعارته رسمياً

خالد عبدالفتاح
خالد عبدالفتاح

ينتظم خالد عبدالفتاح، لاعب سموحة المعار لصفوف الأهلي لمدة 6 أشهر، في التدريبات الجماعية للفريق الأول اليوم، حسب الإتفاق مع إدارة القلعة الحمراء.

وانتقل خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لصفوف الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 10 مليون جنيه، مقابل إعارة حسام حسن لمدة ستة أشهر وزياد طارق لمدة موسم ونصف.

وفضل الأهلي استعارة اللاعب للحكم على مستواه خلال فترة الستة أشهر، على أن يتم تفعيل عملية البيع في حاله ظهور اللاعب بمستوى متميز.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انضمام خالد عبد الفتاح، لاعب سموحة إلى صفوف الأهلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية الشراء

 وسوف ينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداءً من اليوم بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية مع ناديه واجتياز الكشف الطبي أمس قبل خضوعه لجلسة تصوير دخل ملعب التتش لتقديمه لجماهير الأهلي.

قمصان يشكر لاعبي الأهلي على الروح والأداء بعد الفوز على إنبي

سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، هنأ جماهير الأهلي بالفوز على إنبي اليوم وحصد النقاط الثلاث  والاستقرار في صدارة ترتيب جدول الدوري. 

ووجه قمصان الشكر للاعبي الفريق على الروح والأداء وما قدموه في المباراة من التزام فني طوال أحداث المباراة، مؤكدا أن الجميع ينتظر منهم المزيد في الفترة المقبلة. 

وقال قمصان: «أمامنا مباريات مهمة خلال هذا الموسم تصل إلى أكثر من 40 مباراة ونحتاج لجهود جميع اللاعبين، وإلى القيام بأدوارهم حتى نهاية الموسم». 

وأتم قمصان حديثه: «تركيزنا في مباريات الدوري لن يتوقف، سنبدأ من غدٍ الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الدوري».

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد أحرزهما محمد مجدي أفشة وأليو ديانج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب. 

ويواجه الأهلي فريق المصري يوم 12 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.

الاهلى خالد عبدالفتاح سموحة أكرم توفيق محمد هاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ662 مليون حالة

شرطة التموين تضبط قضيتي حجب سلع استراتيجية

الأمير هاري يكشف عن قتله 25 شخصا خلال جولته الثانية في أفغانستان

بلومبرج: يتعين على أمريكا سرعة التحرك لحل مشكلة اللاجئين الأفغان

اختتام الدورات الطبية التخصصية بـ 3 مستشفيات في الإسكندرية

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول جهود هيئة تنمية الصعيد بمختلف محاور التنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى