خالد عبدالفتاح يظهر في تدريبات الأهلي بعد الإعلان عن استعارته رسمياً

ينتظم خالد عبدالفتاح، لاعب سموحة المعار لصفوف الأهلي لمدة 6 أشهر، في التدريبات الجماعية للفريق الأول اليوم، حسب الإتفاق مع إدارة القلعة الحمراء.

وانتقل خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لصفوف الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 10 مليون جنيه، مقابل إعارة حسام حسن لمدة ستة أشهر وزياد طارق لمدة موسم ونصف.

وفضل الأهلي استعارة اللاعب للحكم على مستواه خلال فترة الستة أشهر، على أن يتم تفعيل عملية البيع في حاله ظهور اللاعب بمستوى متميز.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انضمام خالد عبد الفتاح، لاعب سموحة إلى صفوف الأهلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية الشراء

وسوف ينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداءً من اليوم بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية مع ناديه واجتياز الكشف الطبي أمس قبل خضوعه لجلسة تصوير دخل ملعب التتش لتقديمه لجماهير الأهلي.

قمصان يشكر لاعبي الأهلي على الروح والأداء بعد الفوز على إنبي

سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، هنأ جماهير الأهلي بالفوز على إنبي اليوم وحصد النقاط الثلاث والاستقرار في صدارة ترتيب جدول الدوري.

ووجه قمصان الشكر للاعبي الفريق على الروح والأداء وما قدموه في المباراة من التزام فني طوال أحداث المباراة، مؤكدا أن الجميع ينتظر منهم المزيد في الفترة المقبلة.

وقال قمصان: «أمامنا مباريات مهمة خلال هذا الموسم تصل إلى أكثر من 40 مباراة ونحتاج لجهود جميع اللاعبين، وإلى القيام بأدوارهم حتى نهاية الموسم».

وأتم قمصان حديثه: «تركيزنا في مباريات الدوري لن يتوقف، سنبدأ من غدٍ الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الدوري».

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد أحرزهما محمد مجدي أفشة وأليو ديانج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب.

ويواجه الأهلي فريق المصري يوم 12 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.