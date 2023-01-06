الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنوفية تعلن الطوارئ تزامنا مع أعياد الميلاد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية لتلقي أي شكاوى على مدار الساعة والتعامل الفوري معها، وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول، فضلا عن الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين.

ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق التام مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين وتوفير اجواء مناسبة لقضاء الأعياد فى جو من البهجة والسرور ، فيما كلف وكيل وزارة الصحة برفع درجة التأهب بالمستشفيات العامة والمركزية والمرور الدورى للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

هذا وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية بنطاق المحافظة للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمواد الغذائية واللحوم ، فضلا عن التأكد من توافر السلع التموينية والمواد البترولية مع المرور الميدانى على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز لضمان توفير إحتياجات المواطنين بالكميات الكافية.

وفى ذات السياق أكد محافظ المنوفية رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها، وفيما يخص قطاع الكهرباء شدد المحافظ على ضرورة التأكد من عدم انقطاع التيار الكهربائى وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة والتأكد من الإنارة العامة بالشوارع وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائى.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للقيادات التنفيذية والشعبية ومواطنى المنوفية بمناسبة الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ، كما هنأ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، مؤكدا أن أبناء مصر جميعا نسيج واحد ويجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

إبراهيم أحمد أبو ليمون أحتفالات أعياد الميلاد استمرار احتفالات الاستعدادات القصوى الإستقبال والطوارئ الاستعدادات

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وائل لطفي

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