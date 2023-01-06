إعلامى يكشف تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلى

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الغاني عبدالعزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي، متمسك بالانتقال للنادي الأهلي خلال شهر يناير الجاري، موضحًا أن جميع الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب بعد تدخل اللجنة الطبية بالنادي الأحمر برئاسة محمد شوقي عضو مجلس الإدارة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "يعقوبو لاعب سليم 100%، واللجنة الطبية برئاسة محمد شوقي تدخلت في الصفقة، مع أحمد ابوعبلة، طبيب الفريق، وكذلك أطباء في المستشفيات المتخصصة، اللاعب أجرى جميع النتائج والفحوصات المطلوبة".

وأضاف: "هناك قلق بسبب إصابة اللاعب السابقة وهو صغير في السن عندما أجرى جراحة رباط صليبي، ولذلك النادي الأهلي لديه حال تخوف من تجدد الإصابات، وكولر متمسك بضمه وهو رقم 1 في اختياراته، واللاعب الغاني ايضا متمسك بالانتقال للأهلي لأنه سيلعب كأس العالم للأندية".

وواصل: "هناك مفاوضات بين الأهلي وريو آفي، ولكن سيتم ضمه على سبيل الاعارة، وأن يكون على سبيل (الاختبار الطبي) وليس الفني، وسيتم تفعيل بند الشراء حال إثبات ذاته، وبعدها يتم دفع الـ2.5 مليون دولار، قيمة الصفقة للنادي البرتغالي".

وزاد: "هناك خطة بديلة يتم تجهيزها، مهاجم إفريقي محترف في أوروبا عنده 28 سنة يتميز بالطول الفارع، ضمن خيارات مارسيل كولر حال عدم ضم يعقوبو".