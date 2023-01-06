«تجليات الإسكندرية».. ندوة بمركز الحرية للإبدع الأربعاء المقبل

يعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة تحت " تجليات الإسكندرية بين الماضي والحاضر"، وذلك في تمام الساعة 6 مساء الأربعاء الموافق 11 من يناير الجاري بمقر مركز الحرية للإبداع.

ويتناول الدكتورعزت قادووس، أستاذ الحضارة الرومانية والإغريقية بجامعة الإسكندرية "ماضي الإسكندرية العريق: الكوزموبوليتانية، الإسكندر الأكبر، ونشأة المدينة: الحقبة الهلينستية"، وتدير الندوة الدكتور أمنية صلاح.

ويتناول الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول "الحاضر السكندري: من أدب البحر"، ويعقب عليه الدكتور محمد شحاته، وفي المحور الثالث تتناول الناقدة سحر النحاس والكاتبة نيرمين دميس "إشراقات إبداعية"، ويأتي المحور الرابع بعنوان "حكايات الثغر" يتحدث عنه حسين عباس، إخلاص عبد المحسن.