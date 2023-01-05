الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: الحرب ستنتهى عندما يغادر الجنود الروس أراضينا

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الخميس، أن الحرب ستنتهي عندما يغادر الجنود الروس أراضينا، مشيرًا إلى أن موسكو تريد أن تتخذ من الهدنة غطاء على تقدمنا في دونباس، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز. 

أوكرانيا تشترط انسحابا روسيًا 

واشترطت أوكرانيا، الخميس، انسحاباً روسياً من أراضيها لقبول الهدنة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن "الهدنة المؤقتة مع روسيا يمكن أن تتم فقط إذا غادرت الأراضي التي احتلتها".

أضافت "لسنا من يقوم بالهجوم على دولة للموافقة على هدنة وما أعلنته روسيا (نفاق)"، حسب وصف البيان.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قوات بلاده بوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في إطار هدنة تستمر لمدة 24 ساعة.

وقال الكرملين في بيان إن "بوتين أمر وزير الدفاع بوقف إطلاق النار مع أوكرانيا ليوم واحد اعتبارا من منتصف نهار يوم غدٍ الجمعة، مضيفا إن "روسيا تدعو أوكرانيا لإعلان وقف لإطلاق النار والسماح للمواطنين بحضور الطقوس عشية عيد الميلاد ويومه".

وتحتفل روسيا وأوكرانيا بعيد ميلاد السيد المسيح في 7 يناير وفقاً للتقويم الأرثوذكسي.

بوتين يوقف اطلاق النار في اوكرانيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا في 6 و7 يناير، بحسب بيان من الكرملين.

وكانت أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأربعاء، رصد بعض المؤشرات التي تؤكد رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء الحرب بأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، في بيان لها، إن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يفكر في شيء سوى تدمير البلد المجاور له.

وأضافت خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة، أن موقف بوتين هو السبب في أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها.

وقالت بيربوك في تصريحات سابقة إنه ليس لديها أي أمل في التوصل لهدنة سريعة في أوكرانيا، مضيفة: "لا أحد غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ هذه الحرب، وإذا أراد بوتين ستنتهي الحرب غدًا".

وأضافت الوزيرة الألمانية أنه على الرئيس الروسي أن يصدر أمرًا فقط بسحب الجنود، ولكنها أشارت إلى أنه ليس هناك إشارات صادقة لحدوث ذلك.

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أوكرانيا تشترط انسحابًا روسيًا من أراضيها لقبول الهدنة

الرئيس الأوكراني زيلينسكي الحرب ستنتهي الجنود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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