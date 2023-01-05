الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل منزل مهجور بعزبة الصعايدة في إمبابة

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل منزل مهجور بمنطقة عزبة الصعايدة في إمبابة، دون وقوع إصابات.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل مهجور بشارع العسقلاني من شارع ترعة السواحل أمام عزبة الصعايدة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعلى الفورتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وسيطرت قوات الحماية على الحريق دون وقوع إصابات.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق منزل مهجور إمبابة

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وائل لطفي

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