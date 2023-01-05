أمريكا وألمانيا يتفقان على إرسال مدرعات لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا

أعلن البيت الأبيض، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس اتفقا الخميس على إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، "تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردير، ويخطط البلدان لتدريب القوات الأوكرانية على الأنظمة الخاصة بهما".

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا في 6 و7 يناير، بحسب بيان من الكرملين.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، رصد بعض المؤشرات التي تؤكد رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء الحرب بأوكرانيا.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، في بيان لها، إن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يفكر في شيء سوى تدمير البلد المجاور له.

وأضافت خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة، أن موقف بوتين هو السبب في أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها.

وقالت بيربوك في تصريحات سابقة، إنه ليس لديها أي أمل في التوصل لهدنة سريعة في أوكرانيا، مضيفة: "لا أحد غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ هذه الحرب، وإذا أراد بوتين ستنتهي الحرب غدًا".

أضافت الوزيرة الألمانية أنه على الرئيس الروسي أن يصدر أمرًا فقط بسحب الجنود، لكنها أشارت إلى أنه ليس هناك إشارات صادقة لحدوث ذلك.